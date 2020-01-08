مالا تعرفه عن الشاعر الذي أساء لأهالي «سبت العلايا»

عادل الحربي(صدى):

أثار الشاعر سفر الدغيبلي غضب المواطنون وأهالي بلقرن وسبت العلايا بعد الإساءة لهم في إحدى قصائده.

ولا يعرف الكثير من هو الشاعر سفر الدغيبلي، فكان يتمتع بقاعدة جماهيرية كبيرة قبل أن يشعل غضب الأهالي بقصيدته.

و الشاعر سفر بن سعد الدغيلبي العتيبي، والمكنى أبو سعد، واحداً من أشهر شعراء المحاورة الشعبية في المملكة.

وكان يشارك في العديد من المناسبات الوطنية داخل المملكة وفي دول الخليج، ولقب الشاعر سفر بألقاب عديدة من قبل جمهوره السعودي منها ”أسطورة المحاورة“ و“شاعر هذا الزمان“، و“سيد القمة.

ونجح في إضافة تقنيات جديدة للموروث الشعري الشعبي، بزيادة قوافي البيت الواحد من قافيتين إلى أربع قوافي، كما أدخل الإيقاع التقني من خلال استخدام الدفوف، وهي تجربة لاقت نجاحا في المملكة.