أمير تبوك يوجه بتقديم هدية خاصة للأسر المستفيدة من برنامج الإسكان التنموي       

محمود البلوي(صدى):

وجه صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز امير منطقة تبوك رئيس اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي بالمنطقة بتقديم هدية خاصة من سموه للأسر المستفيدة من وحدات الإسكان التنموي جاء ذلك خلال رعاية سموه اليوم بديوان الإمارة حفل تسليم مفاتيح الوحدات السكنية من برنامج الإسكان التنموي التابع لوزارة الإسكان البالغ عددهم 635 أسرة وذلك بالشراكة بين الإسكان التنموي والجمعيات الأهلية بالمنطقة حيث أقيم بهذه المناسبة حفل خطابي بدأ بآيات من الذكر الحكيم , ثم ألقى مدير فرع وزاره الاسكان بمنطقه تبوك المهندس اسماعيل عطاالله المسعودي كلمة أكد من خلالها حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود وسمو ولي عهده الامين حفظهما الله على ان المشروعات الخاصة بالإسكان والمتعلقة بالإنسان تتواصل لضمان تحقيق الحياة والعيش الكريم للأسر والأفراد في بلادنا الغالية منوها بالدعم والمتابعة.

المستمرة من سمو امير منطقة تبوك للجنة التنفيذية للإسكان التنموي بالمنطقة، الذي كان له الأثر البالغ في تغير مسارات عدة في برنامج الإسكان. ثم تسلم سمو امير منطقة تبوك أول بطاقة متطوع في الإسكان التنموي بالمنطقة، عقب ذلك بدأت مراسم تسليم وحدات الإسكان التنموي للأسر، حيث سلم سموه مفاتيح الوحدات السكنية للأسر المستفيدة من برنامج الإسكان التنموي كما كرم سموه الجهات المشاركة من الجمعيات الخيرية والفرق التطوعية. بعد ذلك ادلى سمو الأمير فهد بن سلطان بتصريح صحفي قال فيه : ان هذا اليوم يوم وفاء وفرح لأسر كريمة ستنتقل إلى سكن لائق بها ، مؤكداً سموه حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – بأن الانسان السعودي يجب ان يعيش بمستوى لائق وهذا ما تقوم به وزارة الإسكان وذلك بإيجاد الفرص والخيارات المناسبة لكل مواطن في المملكة ،

مشيدا سموه في هذا الصدد بجهود معالي وزير الإسكان الأستاذ ماجد الحقيل واشار سموه إلى ان منطقة تبوك نالت نصيبها من تسليم الوحدات السكنية للمواطنين وهو مؤشر جيد لتسارع العمل .

لافتا سموه النظر إلي مساهمة الجمعيات الخيرية في مشاريع الإسكان بالمنطقة ومنها جمعية فهد بن سلطان الخيرية الاجتماعية وجمعية الملك عبدالعزيز الخيرية وجمعية الأمير سلطان بن عبدالعزيز الخيرية والتي نفذت ما يزيد عن ٢٥٠٠ وحدة سكنية . في ختام تصريحه سال سموه المولى القدير ان يديم على بلادنا امنها وعزها وازدهارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله .