آخر تغريده لخميس العويران قبل وفاته «الدعاء لخادم الحرمين»

ماجد محمد(صدى):

حرص الاعب المنتخب الوطني السابق وناديي الهلال والاتحاد ” خميس العويران ” ، الذي وافته المنية أمس عقب صراع مع المرض ، في آخر تغريده له قبل رحيله بالدعاء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

ونشر خميس يوم 10 ديسمبر الماضي ، صورة للملك سلمان وكتب عليها : حفظ الله ملكنا وولي عهده الأمين من كل شر ومكروه.

وكان العويران خضع لعملية جراحية دقيقة، بعد تعرضه لوعكة صحية، دخل على إثرها المستشفى قبل عام، حيث أثبتت الفحوصات الطبية معاناته من ورم كان يستلزم تدخل جراحى لاستئصاله ، حتى وافته المنيه أمس .