سر غياب «صلاح» عن حفل «الكاف» لجوائز الأفضل في أفريقيا

نواف السالم(صدى):

أثار غياب نجم ليفربول والمنتخب المصري محمد صلاح عن حفل توزيع جوائز الأفضل في أفريقيا التساؤل حول أسباب الغياب .

وقالت صحيفة إنجليزية أن غياب صلاح يعود لإلتزامه بمباراة هامة في الدوري الإنجليزي، وذلك عندما يواجه ليفربول نظيره توتنهام في الجولة 22 من منافسات البريميرليغ .

وأعترفت صحيفة “ميرور ” واسعة الإنتشار بأن أزمة صلا ح مع اتحاد الكرة والتي احتدمت أثناء المشاركة في كأس أمم أفريقيا، الذي استضافته مصر العام المنقضي لها دور كبير في غيابه .

الجدير بالذكر أن ماني زميل صلاح في ليفربول تُوج بجائزة أفضل لاعب أفريقي لعام 2019 ، في الوقت الذي كان يتوقع فيه حصول “صلاح ” على الجائزة على غرار العامين الماضيين إلا أنه فاجأ الجمهور بعدم الحضور ..