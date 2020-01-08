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سر غياب «صلاح» عن حفل «الكاف» لجوائز الأفضل في أفريقيا

سر غياب «صلاح» عن حفل «الكاف» لجوائز الأفضل في أفريقيا
نواف السالم(صدى):

أثار غياب نجم ليفربول والمنتخب المصري محمد صلاح عن حفل توزيع جوائز الأفضل في أفريقيا التساؤل حول أسباب الغياب .

وقالت صحيفة إنجليزية أن غياب صلاح يعود لإلتزامه بمباراة هامة في الدوري الإنجليزي، وذلك عندما يواجه ليفربول نظيره توتنهام في الجولة 22 من منافسات البريميرليغ .

وأعترفت صحيفة “ميرور ” واسعة الإنتشار بأن أزمة صلا ح مع اتحاد الكرة والتي احتدمت أثناء المشاركة في كأس أمم أفريقيا، الذي استضافته مصر العام المنقضي لها دور كبير في غيابه .

الجدير بالذكر أن ماني زميل صلاح في ليفربول تُوج بجائزة أفضل لاعب أفريقي لعام 2019 ، في الوقت الذي كان يتوقع فيه حصول “صلاح ” على الجائزة على غرار العامين الماضيين إلا أنه فاجأ الجمهور بعدم الحضور ..


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