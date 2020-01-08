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إيران تتجنب استهداف منشآت أمريكية مهمة في «عين الأسد»

إيران تتجنب استهداف منشآت أمريكية مهمة في «عين الأسد»
طهران(صدى):

أكدت تقارير، أن إيران تعمدت عدم استهداف وإصابة منشآت مهمة في قاعدة ” عين الأسد” ، صباح الأربعاء؛ حيث أطلقت هجوماً صاروخياً بالستياً على قاعدتين تتمركز فيهما قوات تابعة للجيش الأمريكي، وللتحالف الدولي في العراق.

وكشفت كبيرة مراسلي الشؤون الخارجية في قناة ” إن بي سي” الأمريكية، أندريا ميتشيل، أن إيران تعمدت عدم إصابة منشآت مهمة في الضربة، التي نفذتها على ” عين الأسد”؛ لافتة إلى أن التقييم الأولى الذي أجري خلال الليل، وجد أن إيران تجنبت عمداً الهدف.

وتابعت: ” إيران تملك صواريخ عالية الدقة، ونحن نعلم ذلك، ونعلم أيضاً أن بإمكانها ضرب هدفها بالطريقة الصحيحة في حال هي أرادت ذلك “؛ مستطردة: ” لكن يبدو، ووفقاً للتقرير الأوّلي، أن إيران ضربت الجزء غير المأهول من قاعدة الأسد.. أما في أربيل فالصواريخ سقطت في أحد الحقول “.


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