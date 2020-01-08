أمجد طه: إيران تشجع أي دولة للحرب معاها!

طهران(صدى):

قال المحلل السياسي والاستراتيجي أمجد طه، اليوم الأربعاء، إن إيران من الدول القادرة على تشجيع أي دولة للدخول في حرب معها بتصرفاتها الغريبة.

وغرد ” طه” عبر حسابه على ” تويتر” قائلا : ” صراحة إيران تشجع أي دولة للحرب معاها!، مثلاً لو دخلت بوركينافاسو في حرب مع طهران وقصف وقتلت خامنئي..سترد إيران بإطلاق صواريخ على محلات تاجر بوركيني في الصومال..نصف الصواريخ تطيح في طهران تقتل إيرانيين وتدمر طائرة لدولة محايدة بمطارها “.

واختتم تغريدته : يشجعون الواحد يحقق النصر وهو جالس

وكانت سقطت طائرة مدنية أوكرانية اليوم الأربعاء حيث قُتل جميع الركاب عليها، وأشارت الأنباء الأولية إلى تعرض الطائرة لهجوم صاروخي من الأراضي الإيرانية.