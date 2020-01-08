متابعة- أميرة خالد(صدى):

ظهرت صور تجسسية لداخلية جمس يوكون دينالي 2021 الجديدة كليا لأول مرة قبل تدشينها المرتقب في 14 يناير، والتي تكشف عن اختلافات ملحوظة مقارنة بشيفروليه تاهو وسوبربان 2021.

من هذه الاختلافات هو موضع شاشة المعلومات الترفيهية 10 إنش المنخفض والتصميم الأكثر تقليدية للكونسول الأوسط مقارنة بالتصميم “الطافئ” للشاشة في سيارات شيفروليه، وقد أدت هذه التغييرات لاختلافات أخرى في مكونات لوحة القيادة وأماكن فتحات التهوية المركزية فوق الشاشة الرئيسية.

وتعتمد جمس يوكون الجديدة على منصة T1 للبيك اب والمشتركة مع سيلفرادو وسييرا، مع تقديمها لداخلية أوسع مع تقنيات أحدث وأنظمة جديدة أوتوماتيكية لمساعدة السائق.

وتشمل مواصفات السيارة نظام تعليق خلفي مستقل متعدد الوصلات ومحرك تيربو ديزل 3.0 لتر بستة سلندر بقوة 277 حصان بشكل اختياري، بينما نسخة دينالي الاعلى في المجال ستحصل على محرك V8 سعة 6.2 لتر بقوة 420 حصان بشكل قياسي.