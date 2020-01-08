فوائد لحم «البط» لعلاج الضعف الجنسي

متابعة- أميرة خالد(صدى):

يتجنب الكثير من الأشخاص تناول لحم البط ،ولكن هناك العديد من الفوائد التي يقدمها لحم البط لمتناوليه.

نستعرض في السطور التالية الفوائد الصحية التي يحصل عليها متناولي لحم البط، وبعض النصائح لتناوله دون أضرار؟، بحسب موقع “Webmd”.

نتيجة لاحتواء لحم البط على نسبة جيدة من مادة السيلينيوم التي تعمل على تحسين صحة القلب والشرايين، إلى جانب احتوائه على مضادات الأكسدة التي تقلل من فرص إصابة الأشخاص بأمراض القلب وتصلب الشرايين وانسدادها، نتيجة عملها على إذابة الدهون التي من الممكن أن تترسب على جدران الأوعية الدموية، ما يحسن عملية تدفق الدم المحمل بالأكسجين لكافة أعضاء الجسم.

عنصر الزنك الذي يحويه لحم البط يساعد على تحفيز عمل الجهاز المناعي في الجسم، ما يجعله قادر على مهاجمة الفيروسات والجراثيم التي تهاجم الجسم، ومكافحة مختلف الأمراض حال الإصابة بها.

احتواء لحم البط على نسبة من عنصر النحاس، والأحماض الدهنية أوميجا 3 جعله يساعد على تحسين نسب الكوليسترول في الدم بصورة فعالة، ما يقلل فرص الإصابة بأمراض القلب وتصلب الشرايين، أو السكتة الدماغية.