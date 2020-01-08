طلبت الطلاق .. فخنقها حتى الموت ثم أحرق المنزل

أبوظبي(صدى):

وجهت محكمة جنايات راس الخيمة الإماراتية ، تهمة القتل لرجل خليجي ، حيث قام بخنق زوجته حتى الموت بوسادة ونقلها إلى غرفة الطعام الموجودة بملحق المنزل وإشعال النيران في المكان لتضليل العدالة وإخفاء معالم الجريمة، بعدما طلبت الطلاق منه نتيجة لوقوع خلافات بينهما.

وقضت المحكمة بسجن المتهم بالمؤبد عن التهم المنسوبة إليه، وإلزامه بأن يؤدي إلى ورثة المجني عليها 200 ألف درهم دية شرعية ، لكن النيابة العامة طعنت في الحكم، وطلبت بقبول الاستئناف وبمعاقبة المستأنف ضده بالإعدام مع إلزامه بالدية المغلظة.

ومن جانبه أنكر المتهم التهم المنسوبه إليه ، وطالب محاميه في مذكرة دفاعه بفحص الحمض النووي للبصمات الموجودة على رقبة وصدر المجني عليها للتأكد من هوية مرتكب الجريمة.