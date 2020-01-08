المتحولة جنسيًا «هيفاء ماجيك»ترقص بشكل هستيري بموقف سيارات

متابعة- أميرة خالد(صدى):

وثق فيديو لحظة قيام المتحولة جنسيا الفنانة هيفاء ماجيك بالرقص بشكل هستيري بأحد مواقف السيارات بلبنان.

وأثارت هيفاء سخرية رواد التواصل الاجتماعي الذين اعتادوا الاستهزاء بشبيهة النجمة اللبنانية هيفاء وهبي.

واعتادت ماجيك إثارة الجدل من حين لآخر، فتظهر عارية الجسد، في بعض الأحيان و تتلفظ بألفاظ مسيئة خلال هجومها على شخصية شهيرة، خاصة مشكلاتها مع الفنانة هيفاء وهبي، وغيرها من المشاهير.