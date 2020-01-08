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  3. المتحولة جنسيًا «هيفاء ماجيك»ترقص بشكل هستيري بموقف سيارات

المتحولة جنسيًا «هيفاء ماجيك»ترقص بشكل هستيري بموقف سيارات

المتحولة جنسيًا «هيفاء ماجيك»ترقص بشكل هستيري بموقف سيارات
متابعة- أميرة خالد(صدى):

وثق فيديو لحظة قيام المتحولة جنسيا الفنانة هيفاء ماجيك بالرقص بشكل هستيري بأحد مواقف السيارات بلبنان.

وأثارت هيفاء سخرية رواد التواصل الاجتماعي الذين اعتادوا الاستهزاء بشبيهة النجمة اللبنانية هيفاء وهبي.

واعتادت ماجيك إثارة الجدل من حين لآخر، فتظهر عارية الجسد، في بعض الأحيان و تتلفظ بألفاظ مسيئة خلال هجومها على شخصية شهيرة، خاصة مشكلاتها مع الفنانة هيفاء وهبي، وغيرها من المشاهير.


3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 692 ] نشر منذ 25 دقيقة

وش الفايده من الخبر ؟
وش الفايده من الفيديو؟؟

[ عدد التعليقات: 588 ] نشر منذ 24 دقيقة

نفسي تودوها فترة نقاهه الى سجن بريمان لمدرة 24 ساعة فقط..! ووالله لا ترجع الى وضعها القديم رجال هالممحونه؟ وجع في هذا الشكل المقزز والمقرف متحول أنثى
وهناك الطيبين برجعونه وكالة شد بلد مع تجليده من 3M وبعدها تلميع ساطع ههههههههههه

[ عدد التعليقات: 588 ] نشر منذ 24 دقيقة

نفسي تودوها فترة نقاهه الى سجن بريمان لمدرة 24 ساعة فقط..! ووالله لا ترجع الى وضعها القديم رجال هالممحونه؟ وجع في هذا الشكل المقزز والمقرف متحول أنثى
وهناك الطيبين برجعونه وكالة شد بلد مع تجليده من 3M وبعدها تلميع ساطع ههههههههههه

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