وظائف شاغرة بشركة تقنية بالرياض
فتحت الشركة السعودية للتنمية والإستثمار التقني باب التقديم على وظيفة شاغرة للمواطنين ، وذلك للعمل بمقر الشركة بالرياض، وفقاً للتفاصيل التالية :
– المسمى الوظيفي : “مسؤول قانوني ” .
– الشروط :
1- أن يكون المتقدم من المواطنين .
2- درجة البكالوريوس في تخصص “القانون ” .
3- خبرة لاتقل عن عام في إدارة العقود والشؤون القانونية .
وحول موعد التقديم ، أبانت الشركة أنه متاح بدءَ من اليوم الأربعاء الموافق 8/ يناير / 2029 ، وذلك علر الرابط التالي ” يتطلب إنشاء حساب على “لينكد إن ” من هنــــــــــا .
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