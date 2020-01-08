وظائف شاغرة بشركة تقنية بالرياض

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت الشركة السعودية للتنمية والإستثمار التقني باب التقديم على وظيفة شاغرة للمواطنين ، وذلك للعمل بمقر الشركة بالرياض، وفقاً للتفاصيل التالية :

– المسمى الوظيفي : “مسؤول قانوني ” .

– الشروط :

1- أن يكون المتقدم من المواطنين .

2- درجة البكالوريوس في تخصص “القانون ” .

3- خبرة لاتقل عن عام في إدارة العقود والشؤون القانونية .

وحول موعد التقديم ، أبانت الشركة أنه متاح بدءَ من اليوم الأربعاء الموافق 8/ يناير / 2029 ، وذلك علر الرابط التالي ” يتطلب إنشاء حساب على “لينكد إن ” من هنــــــــــا .