أمين الرياض يستقبل المشرف العام لجمعية خيرات

بدر الحارثي(صدى):

استقبل معالي أمين منطقة الرياض سمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف بمقر الأمانة الأستاذ عبدالله السبيعي المشرف العام لجمعية خيرات لحفظ النعمة بالرياض والوفد المرافق ، وذلك في إطار التعاون المشترك بين الأمانة والجمعية .

حيث تم استعراض جهود الجمعية في مشروع جمع فائض الخضار والفواكة خلال الربع الأول من السنة الثانية و بأنه منذ إنطلاق المشروع بتاريخ 27/11/2019 م ، تم حفظ 1,090,867 من فائض الخضار والفاكهة واستفادت منه 364,522 أسرة .

كما تم عرض بعض المشاريع على معاليه و التي يجري فيها المرحلة الأولى طلباً من سموه الموافقة على تفعيلها .

وأشاد سمو الأمين بالدور الذي تقدمه الجمعية في سبيل حفظ النعمة وإيصالها إلى المستفيدين، بعد أن اطلع على عرض مرئي يبرز جهودها المبذولة.