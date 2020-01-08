أمين الرياض يستقبل المشرف العام لجمعية خيرات
استقبل معالي أمين منطقة الرياض سمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف بمقر الأمانة الأستاذ عبدالله السبيعي المشرف العام لجمعية خيرات لحفظ النعمة بالرياض والوفد المرافق ، وذلك في إطار التعاون المشترك بين الأمانة والجمعية .
حيث تم استعراض جهود الجمعية في مشروع جمع فائض الخضار والفواكة خلال الربع الأول من السنة الثانية و بأنه منذ إنطلاق المشروع بتاريخ 27/11/2019 م ، تم حفظ 1,090,867 من فائض الخضار والفاكهة واستفادت منه 364,522 أسرة .
كما تم عرض بعض المشاريع على معاليه و التي يجري فيها المرحلة الأولى طلباً من سموه الموافقة على تفعيلها .
وأشاد سمو الأمين بالدور الذي تقدمه الجمعية في سبيل حفظ النعمة وإيصالها إلى المستفيدين، بعد أن اطلع على عرض مرئي يبرز جهودها المبذولة.
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