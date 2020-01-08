فيديو يوثق تصرف كريم لمواطنة في مطعم المطار ورئيس الطيران المدني يتفاعل معه
تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيديو يكشف عن تصرف كريم لمواطنة قامت بتنظيف طاولة الطعام بصالة أحد المطارات بعد انتهاء اسرتها من تناول وجبتهم .
وأظهر الفيديو الذي نشره نجلها المرأة وهي تقوم بتنظيف الطاولة وتقول ” المطار جديد حرام ” ، لتنال إشادة وشكر الجميع بحسن تصرفها الذي لا يخطر على بال الكثيرين .
وتفاعل رئيس الهيئة العامة للطيران المدني “عبد الهادي منصوري ” مع الفيديو معرباً عن رغبته في تكريم المواطنة وشكرها بما يليق بتصرفها الحميد وتحملها للمسؤولية تجاه الأماكن العامة .
وعلق رئيس الهيئة على الفيديو الذي نشره نجلها قائلاً : “الإحساس بالمسؤولية .. هو عادة الشعب السعودي .. أشكرك لتوثيق هذا السلوك القدوة .. ويسعدني التواصل معكم لتقديم حفاوة تليق بتصرف والدتك الكريمة حفظها الله .
.[ عدد التعليقات: 692 ] نشر منذ 30 دقيقة
زين نشوف.