فيديو يوثق تصرف كريم لمواطنة في مطعم المطار ورئيس الطيران المدني يتفاعل معه

علي القحطاني(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيديو يكشف عن تصرف كريم لمواطنة قامت بتنظيف طاولة الطعام بصالة أحد المطارات بعد انتهاء اسرتها من تناول وجبتهم .

وأظهر الفيديو الذي نشره نجلها المرأة وهي تقوم بتنظيف الطاولة وتقول ” المطار جديد حرام ” ، لتنال إشادة وشكر الجميع بحسن تصرفها الذي لا يخطر على بال الكثيرين .

وتفاعل رئيس الهيئة العامة للطيران المدني “عبد الهادي منصوري ” مع الفيديو معرباً عن رغبته في تكريم المواطنة وشكرها بما يليق بتصرفها الحميد وتحملها للمسؤولية تجاه الأماكن العامة .

وعلق رئيس الهيئة على الفيديو الذي نشره نجلها قائلاً : “الإحساس بالمسؤولية .. هو عادة الشعب السعودي .. أشكرك لتوثيق هذا السلوك القدوة .. ويسعدني التواصل معكم لتقديم حفاوة تليق بتصرف والدتك الكريمة حفظها الله .