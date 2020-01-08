معلومات عن أخطر إرهابي مطلوب بالقطيف

نايف السالم(صدى):

كشف المختص في شؤون الجماعات المتطرفة حمود الزيادي، معلومات حول الإرهابي الذي تم القبض عليه بالقطيف محمد آل عمار.

وقال في تصريحات تلفزيونية : محمد بن حسين علي آل عمار، من أكثر العناصر الإرهابية التي نشطت في منطقة القطيف، حيث كان يقود خلية مكونة من 9 أشخاص لاستهداف العناصر الأمنية في المملكة.

ولفت إلى أن هذه الخلية الإرهابية هي من تورطت في خطف القاضي الجيراني، والذي كان يتصدى للعناصر الإرهابية بالخطابة.

وأضاف أنه له اتصالًا وثيقًا بالعناصر الإرهابية في مملكة البحرين، كما كان له سوابق إجرامية جنائية من خطف وسطو مسلح على أماكن تجارية واستهداف رجال الأمن وتهديد الذين لم ينصاعوا إلى إملاءاتهم في العوامية.