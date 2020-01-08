مقتل مقاول عسكري وراء الصراع الأمريكي الإيراني

وكالات(صدى):

كشفت وسائل الإعلام الأمريكية، عن اسم وصورة المقاول العسكري الأمريكي الذي قُتل في هجوم صاروخي على قاعدة عسكرية بالقرب من مدينة كركوك شمال العراق في 27 ديسمبر، ودُفن في شمال كاليفورنيا، وهو نورس وليد حميد.

وقالت السلطات الأمريكية إن المليشيات المدعومة من إيران أطلقت صواريخ على القاعدة، مما أسفر عن مقتل حامد وإصابة العديد من قوات التحالف، وأشعل الهجوم سلسلة من الأعمال الانتقامية بين الولايات المتحدة وإيران التي أشعلت التوترات في المنطقة.

عاش حميد في ضاحية ساكرامنتو، كاليفورنيا، ودُفن فيها يوم السبت، أما زوجته فهي نور الخليل، قالت لصحيفة سكرامنتو بي، إنها شعرت بأن هناك خطأ ما عندما توقف عن الاستجابة لرسائلها، وبعد ذلك بوقت قصير، قام ممثل عن شركة Valiant Integrated Services التي يعمل بها، بإخبارها وفاته.

وُلد حميد في العراق، وجاء الزوجان إلى الولايات المتحدة في عام 2011، وأصبح مواطنًا أمريكيًا متجنسًا في عام 2017، وخططا للبقاء في ولاية كاليفورنيا، وترفض زوجته العودة للعراق قائلة: ما الذي سأعود إليه هناك، الآن أركز على تربية أطفالي، هم عالمي.

وقال النائب الأمريكي، دوريس ماتسوي: لقد خدم حامد في القوات الأمريكية، وضحى من أجل أمتنا ونحن جميعًا مدينون له بالامتنان.

ألقت الولايات المتحدة باللوم في مقتل حميد على الكتائب المليشيا العراقية التي تدعمها إيران، ما أدى إلى التالي:

1- شنت القوات الأمريكية سلسلة غارات جوية على قواعد تابعة لكتائب حزب الله في العراق، ما أسفر عن مقتل 66 مقاتلًا على الأقل بينهم 41 إيرانيًا و 25 من قوات الحشد الشعبي.

2- الأمر الذي أدى بدوره إلى شن هجوم على السفارة الأمريكية في بغداد.

3- أعقب ذلك غارة أمريكية بطائرة دون طيار بالقرب من مطار بغداد أسفر عن مقتل اللواء قاسم سليماني.

4- أثار القتل موجات حداد وتهديدات بالانتقام في إيران.

5- وأطلقت إيران فجر اليوم نحو 12 صاروخًا استهدف قاعدتين عسكريتين عراقيتين على الأقل، تستضيفان القوات الأمريكية وأفراد التحالف.