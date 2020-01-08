مدني مكة يدعو لأخذ الحيطة والحذر عند هطول الأمطار

محمد السعران(صدى):

تدعوا مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة إلى اخذ الحيطة والحذر عند هطول الأمطار وجريان الأودية والشعاب بالسيول حيث يتوقع هطول امطار على معظم الاجزاء الجنوبية الغربية من منطقة مكة المكرمة خلال الفترة من يوم الأربعاء ١٣/ ٥ / ١٤٤١هـ إلى يوم الجمعة ١٥ / ٥ / ١٤٤١هـ بحسب ما ورد من هيئة الارصاد وحماية البيئة .

واوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني ان التوقعات تشير هطول أمطار رعدية من متوسطة الى غزيرة تجري على إثرها السيول ودعا القرني إلى متابعة تقارير الأحوال الجوية وتقلبات الطقس المستمرة وما يصدر عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تجنباً للتعرض للمخاطر المختلفة وكذلك متابعة تعليمات الدفاع المدني التي تصدر في حينه.

وتهيب مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة بالجميع الالتزام بتعليمات السلامة خلال التنزه وعدم الاقتراب من الاجسام المتحركة عند نشاط الرياح وعدم التهور والمغامرة بالدخول في الأماكن الخطرة ومناطق جريان السيول أو محاولة تجاوز السيول في الأودية والطرق التي تربط بعض اجزاء منطقة مكة والتي قد تمر بمجاري السيول والبقاء في اقرب منطقة أمنة حتى زوال الخطر ومراقبة الاطفال وعدم تركهم بمفردهم متمنين السلامة للجميع.