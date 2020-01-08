ليست الأولى.. تعرّض بشار الأسد «للإهانة» في قلب دمشق

وكالات(صدى):

تعرّض الرئيس السوري بشار الأسد “للإهانة” في قلب دمشق، أمس الثلاثاء؛ وذلك أثناء زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وبحضور وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو؛ وذلك حسب تقرير على موقع قناة “الحرة” الأمريكية.

حيث ظهر وزير الدفاع السوري علي عبدالله أيوب على مقعد منخفض نسبيًا مقارنة بذلك الذي جلس عليه نظيره، كما لم يظهر أي علَم سوري في الموقع.

وزير الدفاع السوري غاب حتى من الصور التي وثقت اللقاء.

وانتشرت التعليقات عبر وسائل التواصل الاجتماعي لانتقاد البروتوكولات التي لم يتم تطبيقها في اللقاء.

وهذا لم يكن الموقف المحرج الأول الذي اتبعته روسيا مع النظام السوري؛ فخلال زيارة بوتين عام 2017، تداوَلَ مستخدمون مقطع فيديو أظهر ضابطًا روسيًّا وهو يمنع الأسد من اللحاق ببوتين.

وكان عُقد اللقاء في مقر القوات الروسية في دمشق؛ حيث عُلقت صورة بوتين إلى جانب وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، ولم تظهر أي صورة للأسد خلف موقع لقائهما؛ وهو أمر غير معتاد لأي مؤسسة في سوريا؛ حيث تتباهى كافة مؤسسات الدولة بصور بشار الأسد وأبيه حافظ الأسد.

جدير بالذكر قد توجّه بوتين في زيارة نادرة إلى دمشق الثلاثاء؛ للقاء نظيره السوري بشار الأسد، وكانت المرة الثانية التي يزور فيها الرئيس الروسي سوريا، بعد أن انخرطت موسكو في الحرب الأهلية السورية عام 2015؛ حيث زار قاعدة حميميم الجوية عام 2017.