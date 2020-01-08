الأمير فيصل بن خالد يتفقد مشروع المركز الحضاري بمدينة عرعر

فاطمه الرويلي(صدى):

‎‏تفقد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية ، اليوم , مشروع المركز الحضاري بمدينة عرعر الجاري تنفيذه حالياً ، وذلك في إطار جولات سموه التفقدية للاطلاع على نسب الإنجاز المنفذة بالمشروعات التابعة لمختلف الجهات والإدارات الحكومية بالمنطقة.

‎واطلع سموه على سير العمل في المركز الحضاري ، ونسب الإنجاز المنفذة ، مستمعًا من أمين المنطقة المهندس شمام الشمري لشرح وافٍ عن محتويات المركز الذي يتم العمل على تنفيذه على مساحة 202500 متر2وبتكلفة إجمالية 66 مليون ريال.

‎ويضم المركز قاعات للاحتفالات، والمؤتمرات والاجتماعات، ومركز للمعارض، ومسرح مغلق مجهز بالتقنيات الحديثة ، يتسع لنحو 1000 شخص, كما يحتوي المركز , مسرح آخر مفتوح يتسع لأكثر من 3000 شخص، ويضم صالات لكبار الزوار والضيوف.

‎ونوه سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان في ختام الجولة بما تعتمده حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – بسخاء للمشاريع التنموية بكافة مناطق المملكة بشكل متوازن، مؤكداً أن ذلك الدعم والمتابعة من حكومتنا الرشيدة يضعنا أمام مسؤوليتنا بتنمية المنطقة دون أعذار وفق منهجيات إدارة المشاريع الحديثة وبما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 ومتطلبات هذه المرحلة، ويحقق الكفاءة والفاعلية في ممارسة أجهزة الدولة لمهامها واختصاصاتها على أكمل وجه وفق مؤشرات قياس الأداء المعتمدة ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين وصولاً إلى مستقبل زاهر وتنمية مستدامة.

‎ووجه سموه بتعديل جميع المرافق في المركز بما يتناسب مع الأشخاص ذوي الإعاقة ، كما وجه سموه بإجراء تعديلات تناسب المرحلة الحالية والمقبلة, مؤكداً أهمية قيام أمانة المنطقة بالمتابعة المستمرة للمشروعات التي تحت التنفيذ ومعالجة معوقات سير العمل في تلك المشروعات ومتابعة المقاولين والاجتماع بهم وحل مشاكلهم أولاً بأول.