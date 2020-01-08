بالفيديو.. تفاعل جماهيري كبير مع حفل «احلام» بمنتزه الثمامة البري
شهد حفل الفنانة الإماراتية أحلام ضمن فعاليات ” سمرات شتاء الرياض ” تفاعل كبير من جانب الحضور في منتزه الثمامة البري .
وشارك ” أحلام ” الفنان أصيل أبو بكر ، وقدما العديد من الأغاني التي أطربت الحضور وتفاعل معها الرجال والنساء .
كما طرحت “أحلام ” أغنيتها الجديدة “أنا ما أدري عن الناس ” والتي من المقرر أن تطرحها للجمهور خلال الأيام القليلة المقبلة .
#ابرحل 😍
الملكة #احلام#سمرات_شتاء_الرياض ⛄️#احلام_سمرات_الرياض @AhlamAlShamsi @RiyadhSeason pic.twitter.com/bMuLxsbZ55
— 🎶Rotana Music (@RotanaMusic) January 7, 2020
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