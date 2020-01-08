بالفيديو.. تفاعل جماهيري كبير مع حفل «احلام» بمنتزه الثمامة البري

أميرة خالد(صدى):

شهد حفل الفنانة الإماراتية أحلام ضمن فعاليات ” سمرات شتاء الرياض ” تفاعل كبير من جانب الحضور في منتزه الثمامة البري .

وشارك ” أحلام ” الفنان أصيل أبو بكر ، وقدما العديد من الأغاني التي أطربت الحضور وتفاعل معها الرجال والنساء .

كما طرحت “أحلام ” أغنيتها الجديدة “أنا ما أدري عن الناس ” والتي من المقرر أن تطرحها للجمهور خلال الأيام القليلة المقبلة .