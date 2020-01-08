  • الأربعاء 8

    يناير

  1. الرئيسية
  2. فن وثقافة
  3. بالفيديو.. تفاعل جماهيري كبير مع حفل «احلام» بمنتزه الثمامة البري

بالفيديو.. تفاعل جماهيري كبير مع حفل «احلام» بمنتزه الثمامة البري

بالفيديو.. تفاعل جماهيري كبير مع حفل «احلام» بمنتزه الثمامة البري
أميرة خالد(صدى):

شهد حفل الفنانة الإماراتية أحلام ضمن فعاليات ” سمرات شتاء الرياض ” تفاعل كبير من جانب الحضور في منتزه الثمامة البري .

وشارك ” أحلام ” الفنان أصيل أبو بكر ، وقدما العديد من الأغاني التي أطربت الحضور وتفاعل معها الرجال والنساء .

كما طرحت “أحلام ” أغنيتها الجديدة “أنا ما أدري عن الناس ” والتي من المقرر أن تطرحها للجمهور خلال الأيام القليلة المقبلة .


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *