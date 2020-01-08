القحطاني مديرا لإدارة الخدمات العامة بالتدريب التقني والمهني
صدر قرار معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد بتكليف المهندس سالم بن فلاح القحطاني مديرا لإدارة الخدمات العامة بالمؤسسة .
وبهذه المناسبة عبر “ القحطاني ” عن شكره وتقديره لمعالي المحافظ على هذه الثقة ، مشيراً إلى أنه سيعمل وزملائه على مواصلة الرقي بالعمل وخدمة الوطن ورسالة المؤسسة تجاه أبناء الوطن .
يسر ( صدى ) أن تتقدم بالتهنئة المهندس سالم القحطاني والتهنئة موصولة من الزميل الإعلامي الأستاذ أحمد الشايع المسئول الإعلامي بالتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض وعضو المجلس الاعلامي الاستشاري بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
اترك تعليقاً