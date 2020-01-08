القحطاني مديرا لإدارة الخدمات العامة بالتدريب التقني والمهني

حسين العلي(صدى):

صدر قرار معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد بتكليف المهندس سالم بن فلاح القحطاني مديرا لإدارة الخدمات العامة بالمؤسسة .

وبهذه المناسبة عبر “ القحطاني ” عن شكره وتقديره لمعالي المحافظ على هذه الثقة ، مشيراً إلى أنه سيعمل وزملائه على مواصلة الرقي بالعمل وخدمة الوطن ورسالة المؤسسة تجاه أبناء الوطن .

يسر ( صدى ) أن تتقدم بالتهنئة المهندس سالم القحطاني والتهنئة موصولة من الزميل الإعلامي الأستاذ أحمد الشايع المسئول الإعلامي بالتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض وعضو المجلس الاعلامي الاستشاري بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.