بعد حادث نانسي عجرم.. مايا دياب تكشف عن تعرضها لحادث مأسوي

بيروت(صدى):

فاجأت الفنانة اللبنانية مايا دياب المتابعين بعد الحادثة التي تعرض لها منزل الفنانة نانسي عجرم، قالت : “وتذكّرت حادثة مأساوية تعرّضت لها شخصياً سنة 2005 وهيدا كلّو بسبب بلد فلتان لم يعرف يوماً إلا محاسبة الأضعف وترك الرؤوس الكبيرة سائبة . بلد الخوف. اليوم سألت نفسي فعلياً ليه ما بفلّ؟”.

وكتبت في تغريدة نشرتها على حسابها على موقع “تويتر”: “خبريات السنة الجديدة قاسية ومُحزنة للغاية وأنا متأثرة جداً بما حصل مع نانسي عجرم فادي”.

وأشار المتابعون إلى أنها قصدت بذلك تعرضها للاختطاف في بيروت وهو ما كشفته في وقت سابق أثناء حلولها ضيفة على برنامج الإعلامية راغدة شلهوب. وذكرت حينها أنها بقيت محتجزة في السيارة لمدة يوم كامل وتعرضت للتعنيف.