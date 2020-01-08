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2.8 مليار ريال فاتورة مشتريات المستهلكين بالمملكة يومياً

2.8 مليار ريال فاتورة مشتريات المستهلكين بالمملكة يومياً
علي القحطاني(صدى):

كشفت تقارير صادرة عن البنك الدولي ارتفاع حجم إنفاق المستهلكين بالمملكة إلى 934.37 مليار ريال خلال العام الماضي 2019 حتى شهر شهر نوفمبر .

وبذلك بلغ متوسط الإنفاق شهرياً 77 مليار ريال بمعدل 2.8 مليار ريال في اليوم ، ليزداد معدل الإنفاق في المملكة مقارنةً بالمتوسط العالمي البالغ نحو 9.3 مليارات ريال بحسب البنك الدولي .

ووفقاً لبيانات “ساما” فإن إنفاق المستهلكين بالمملكة ارتفع بفرق 39.92 مليار ريال مقارنةً بنفس الفترة من عام 2018 .

الجدير بالذكر أن زيادة معدل الإنفاق مؤشر على إنهاء الركود ودعم النموالإقتصادي ، وزيادة متوسط الأجور .


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 510 ] نشر منذ 19 دقيقة

البركة في ابو يمن خذو كل شي

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