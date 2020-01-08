تمثيلية إيرانية.. إيران أبلغت أمريكا بموعد الضربة الصاروخية على قواعدها بالعراق

طهران(صدى):

في مفاجأة من العيار الثقيل ، كشف مصدر دبلوماسي رفيع المستوى أن إيران أبلغت الولايات المتحدة بطريقة غير مباشرة بموعد ضربتها الصاروخية على القواعد الأمريكية في بغداد .

وأكد أن إيران أبلغت دولة في التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة لكن لم يتثنى ذكر تلك الدولة ، بتفاصيل الضربة الضاروخية لتضرب إيران بذلك عصفورين بحجر واحد وهو االرد على مقتل “سليماني ” حفظاً لماء الوجه أمام العالم ، وفي نفس الوقت نجاة الجنود الأمريكيين خوفاً من التصعيد الأمريكي حال وقوع ضحايا .

وكان مسؤول أمريكي أكد بالفعل في تصريحات لـ “سي إن إن ” أن الضربة لم تسفر عن أي خسائر ، وأن القوات الأمريكية تلقت إنذار كان كافي للسماح لهم بالتوجه للغرف المحصنة .

الجدير بالذكر أن إيران تدعي مقتل 80 جندي إثر ضربتها ، فيما نفت ذلك واشنطن ، كما نفت ألمانيا والدنمارك والنرويج وبولندا، وجود إصابات بقواتها بالعراق .