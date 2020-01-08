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تمثيلية إيرانية.. إيران أبلغت أمريكا بموعد الضربة الصاروخية على قواعدها بالعراق

تمثيلية إيرانية.. إيران أبلغت أمريكا بموعد الضربة الصاروخية على قواعدها بالعراق
طهران(صدى):

في مفاجأة من العيار الثقيل ، كشف مصدر دبلوماسي رفيع المستوى أن إيران أبلغت الولايات المتحدة بطريقة غير مباشرة بموعد ضربتها الصاروخية على القواعد الأمريكية في بغداد .

وأكد أن إيران أبلغت دولة في التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة لكن لم يتثنى ذكر تلك الدولة ، بتفاصيل الضربة الضاروخية لتضرب إيران بذلك عصفورين بحجر واحد وهو االرد على مقتل “سليماني ” حفظاً لماء الوجه أمام العالم ، وفي نفس الوقت نجاة الجنود الأمريكيين خوفاً من التصعيد الأمريكي حال وقوع ضحايا .

وكان مسؤول أمريكي أكد بالفعل في تصريحات لـ “سي إن إن ” أن الضربة لم تسفر عن أي خسائر ، وأن القوات الأمريكية تلقت إنذار كان كافي للسماح لهم بالتوجه للغرف المحصنة .
الجدير بالذكر أن إيران تدعي مقتل 80 جندي إثر ضربتها ، فيما نفت ذلك واشنطن ، كما نفت ألمانيا والدنمارك والنرويج وبولندا، وجود إصابات بقواتها بالعراق .


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 843 ] نشر منذ 36 دقيقة

الطرف الذي ابلغ بالضربة قبل حدوثة وانها اعلامية غير مؤثرة تثير أمريكا هي فرنسا بالتأكيد..

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