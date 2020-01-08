بدء التقديم لطلاب وطالبات الصف الأول الإبتدائي بـ «تعليم الحدود الشمالية»

نايف السالم(صدى):

فتحت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الحدود الشمالية باب التسجيل اليوم الأربعاء للطلاب والطالبات المستجدين بالصف الأول الإبتدائي من المدارس الحكومية والأهلية ومدرس تحفيظ القرآن الكريم للعام الدراسي المقبل .

ومن المقرر قبول الطلاب والطالبات من تاريخ الميلاد 14/ 4/ 1436 هـ وما قبله ، إذ سيتم قبول مواليد تاريخ 15/ 4/ 1436 هـ ، وحتى 15 / 7/ 1436 هـ .

وأكدت الإدارة أن التسجيل عبر نظام ” نور ” ، وذلك للأطفال الذين تتوفر لديهم شهادة تثبت إلتحاقهم بروضة الأطفال لمدة عامين ، وتوصية معتمدة من معلمة الصف تثبت قدرات الطفل للإلتحاق بالصف الأول الإبتدائي .

ويشترط كذلك أن تكون روضة الأطفال التي ألتحق بها الطفل من الروضات المعتمدة داخل المملكة أو المعترف بها في الخارج مع اعتماد الشهادة من الملحق الثقافي للمملكة أو السفارة .