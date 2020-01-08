بدء التقديم لطلاب وطالبات الصف الأول الإبتدائي بـ «تعليم الحدود الشمالية»
فتحت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الحدود الشمالية باب التسجيل اليوم الأربعاء للطلاب والطالبات المستجدين بالصف الأول الإبتدائي من المدارس الحكومية والأهلية ومدرس تحفيظ القرآن الكريم للعام الدراسي المقبل .
ومن المقرر قبول الطلاب والطالبات من تاريخ الميلاد 14/ 4/ 1436 هـ وما قبله ، إذ سيتم قبول مواليد تاريخ 15/ 4/ 1436 هـ ، وحتى 15 / 7/ 1436 هـ .
وأكدت الإدارة أن التسجيل عبر نظام ” نور ” ، وذلك للأطفال الذين تتوفر لديهم شهادة تثبت إلتحاقهم بروضة الأطفال لمدة عامين ، وتوصية معتمدة من معلمة الصف تثبت قدرات الطفل للإلتحاق بالصف الأول الإبتدائي .
ويشترط كذلك أن تكون روضة الأطفال التي ألتحق بها الطفل من الروضات المعتمدة داخل المملكة أو المعترف بها في الخارج مع اعتماد الشهادة من الملحق الثقافي للمملكة أو السفارة .
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