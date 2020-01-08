القبض على الفتاة الأمريكية التي اعتدت على الطالبة السعودية بسبب الحجاب
تمكنت الشرطة الأمريكية من القبض على الفتاة التي اعتدت بشكل وحشي على طالبة سعودية بعد أيام من تغيب المتهمة عن المحاكمة .
وقالت السلطات الأمريكية أنها أوقفت المتهمة ” ياسمين رينيه كامل ” وتم حجزها في سجن مقاطعة مولتنوماه بتهمة التخويف من الدرجة الثانية ، ومحاولة الإخطاف ، وتهمة واحدة من المضايقات ، وتهمة جنائية من الدرجة الثانية .
وكانت المتهمة قد قامت بتغيير محل سكنها وتهربت من حضور جلسات المحكمة بعدما أكدت التقارير الأمريكية صحة أقوال الطالبة السعودية .
وأشارت التقارير أن المتهمة قامت بنزع حجاب الطالبة والتعدي عليها ومحاولة خنقها في إحدى محطات السكك الحديدية في 12 نوفمبر الماضي .
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بـدريٰ علىٰ آلدِنيـآتِـزعزعٰ ثبآتـيٰ❣[ عدد التعليقات: 14787 ] نشر منذ 4 دقائق
اعقروها😊😂