القبض على الفتاة الأمريكية التي اعتدت على الطالبة السعودية بسبب الحجاب

واشنطن(صدى):

تمكنت الشرطة الأمريكية من القبض على الفتاة التي اعتدت بشكل وحشي على طالبة سعودية بعد أيام من تغيب المتهمة عن المحاكمة .

وقالت السلطات الأمريكية أنها أوقفت المتهمة ” ياسمين رينيه كامل ” وتم حجزها في سجن مقاطعة مولتنوماه بتهمة التخويف من الدرجة الثانية ، ومحاولة الإخطاف ، وتهمة واحدة من المضايقات ، وتهمة جنائية من الدرجة الثانية .

وكانت المتهمة قد قامت بتغيير محل سكنها وتهربت من حضور جلسات المحكمة بعدما أكدت التقارير الأمريكية صحة أقوال الطالبة السعودية .

وأشارت التقارير أن المتهمة قامت بنزع حجاب الطالبة والتعدي عليها ومحاولة خنقها في إحدى محطات السكك الحديدية في 12 نوفمبر الماضي .

إقرأ أيضاً :