‏بلدية محافظة رفحاء تسلّم أول رخصة بناء

فاطمه الرويلي(صدى):

سلّم نائب رئيس بلدية محافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية المهندس نادر سلمان الفديد اليوم, أول رخصة انشائية عن طريق برنامج “بلدي” لتسهيل إجراءات الرخصة الإنشائية للمستفيدين، وذلك بعد اكتمال الاشتراطات المطلوبة للحصول على الرخصة، ضمن مبادرة تسهيل إجراءات الرخصة الإنشائية للمستفيدين، وهو مسار فوري ومباشر بعد استكمال البيانات اللازمة.

وأشارت البلدية إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار تسهيل الإجراءات على المستثمرين، ودعم المشاريع الاستثمارية وتقليل الوقت اللازمة لإصدار التراخيص الإنشائية، وسرعة إنجاز المشاريع التنموية وتهيئة بيئة محفزة للاستثمار.