رجل في دعوى تطليق: «مراتي بتشغل أغاني في الحمام وترقص عليها»

القاهرة(صدى):

شهدت إحدى محاكم الأسرة بالقاهرة قضية غريبة من نوعها لرجل يطلب تطليق زوجته للضررر بسبب سماعها للأغاني في الحمام .

وفي التفاصيل فقد قال في دعواه “مراتي بتسمع أغاني في الحمام وترقص عليها وبترقص قدام المراية 24 ساعة .

وقال الرجل أنه يحبها وكرر نهيه لها أكثر من مرة عن تلك التصرفات ، وعندما يأس ذهب لأحد الشيوخ الذي نصحه بإحضارها لتحصينها ، لكنها رفضت .

وأضاف أنه لجأ إلى تعنيفها بالضرب حتى تركت منزل الزوجيه وذهبت إلى منزل أسرتها ، وعندما ناقشهم رفضوا تحميل ابنتهم الخطأ وأكدوا أن تصرفاتها طبيعية ولا تستدعي كل هذا الغضب .

وتابع الرجل أنه عرض عليهم الطلاق لكنهم رفضوا فلجأ إلى القضاء لعله يضع حد لتلك الزيجة .