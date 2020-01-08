بالصور.. خادم الحرمين يتسلم أوراق اعتماد عدد من سفراء الدول الشقيقة والصديقة

الرياض(صدى):

تسلّم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ اليوم، أوراق اعتماد عدد من سفراء الدول الشقيقة والصديقة، سفراء معتمدين لدولهم لدى المملكة.

فقد تسلم ـ أيده الله ـ أوراق اعتماد كل من: سفير جمهورية كوستاريكا فرانسيسكو شاكون هيرنانديز، وسفير جمهورية تشيلي خورخي داكاريت، وسفير جمهورية كوسوفا لولزيم مييكو، وسفير جمهورية المجر بالاش شلماسي، وسفيرة جمهورية الجبل الأسود دوشانكا جينيتش، وسفير جمهورية تنزانيا علي جابر مواديني، وسفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية سيدي عالي سيدي عالي، وسفير جمهورية موريشيوس شوكت علي سودهن.

وقد رحب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بالسفراء في المملكة العربية السعودية، وحملهم ـ أيده الله ـ نقل تحياته لأصحاب الفخامة قادة دولهم، متمنياً لهم التوفيق في مهامهم.

من جهتهم، نقل السفراء تحيات قادة دولهم لخادم الحرمين الشريفين، مؤكدين حرصهم على تعزيز العلاقات بين دولهم والمملكة.

وقد أجريت للسفراء المراسم المعتادة في مثل هذه المناسبة.

حضر مراسم تسليم أوراق اعتماد السفراء، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي رئيس الديوان الملكي الأستاذ فهد بن محمد العيسى، ومعالي رئيس المراسم الملكية الأستاذ خالد بن صالح العباد، ومعالي رئيس الحرس الملكي الفريق أول ركن سهيل بن صقر المطيري، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عزام بن عبدالكريم القين.