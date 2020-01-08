بالصور.. بي ام دبليو تمهد لإصدار X7 فاخر بالأسواق

متابعة- أميرة خالد(صدى):

أزاحت بي ام دبليو الستار عن سيارتها الجديدة i Interaction EASE الاختبارية في معرض الكترونيات المستهلك، والتي تعطينا لمحة عن مستقبل تقنيات القيادة الذاتية من طرف الشركة الألمانية الفاخرة.. وتأتي السيارة بخارجية “مبسطة” مع رغبة بي ام دبليو في نقل التركيز إلى المقصورة.

المقصورة تستخدم تقنية ذكاء اصطناعي فريدة لتتبع نظرات الركاب ومعالجة البيانات السمعية والبصرية القادمة من المستشعرات الداخلية والخارجية والغرض في النهاية هو توفير معلومات فورية عن الأشياء التي تنظر إليها.. كمثال، إذا نظرت بتركيز في مطعم خارج السيارة، ستوضح السيارة معلومات متعلقة بالمطعم وقوائم الأكل على الزجاج الأمامي، والذي يلعب دور شاشة عرض بانورامية عملاقة.

كما كشفت بي ام دبليو عن إصدار خاص لـ X7 بمقاعد منعدمة الجاذبية، والتي تشمل مساند سيقان وإمكانية ميل المقاعد بزاوية 60 درجة، بالإضافة إلى كونسول أوسط جديد بشاحن لاسلكي وغطاء خاص يسمح بمشاهدة شاشة الجوال الذكي “بدون جهد أيا كانت وضعية الراكب على المقعد”، وهو أمر غير واضح في الوقت الحالي.

جاء الهدف من هذه النسخة هو ربما التمهيد لإصدار X7 بالغ الفخامة والتطور ليمثل منافسة مباشرة لمرسيدس مايباخ GLS، مع إمكانية طرحها في الأسواق خلال أعوام.