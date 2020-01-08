بالفيديو.. والد قتيل فيلا نانسي عجرم يرفض استلام الجثه ويفجر مفاجأة عن فيديوهات الجريمة
في رد فعل مفاجئ من جانب عائلة الشاب الذي قتله الدكتور فادي الهاشم زوج الفنانة نانسي عجرم ، رفض والد الشاب تسلم جثة نجله ودفنه ، مطالباً بمحاسبة القاتل .
واستنكر والد الشاب إخلاء سبيل زوج نانسي عجرم ، مؤكداً أن نجله برئ ولم يكن سارق وأن تلك الفيديوهات مفبركة ، متسائلاً عن كيفية الإفراج عنه دون وصول تقرار الأدلة الجنائية .
وقال في لقاء معه بقناة ” الجديد ” اللبنانية أن واثق في القضاء اللبناني كما يثق في براءة نجله ، مشيراً إلى أنه ليس لديه المعلومات الكافية حول عمل نجله المتوفي مع أسرة نانسي عجرم .
كما أعرب عن استيائه من نشر صور نجله ميتاً وعارياً، مؤكداً أنه وكل محامين ولن يُفرط في حق نجله .
وكانت النيابة العامة اللبنانية قد أفرجت عن زوج نانسي عجرم مع منعه من السفر بعد التحقيق في الواقعة المثيرة للجدل لقتل زوجها لشاب سوري قيل أنه اقتحم الفيلا لسرقتها .
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