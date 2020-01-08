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  3. بالفيديو.. والد قتيل فيلا نانسي عجرم يرفض استلام الجثه ويفجر مفاجأة عن فيديوهات الجريمة

بالفيديو.. والد قتيل فيلا نانسي عجرم يرفض استلام الجثه ويفجر مفاجأة عن فيديوهات الجريمة

بالفيديو.. والد قتيل فيلا نانسي عجرم يرفض استلام الجثه ويفجر مفاجأة عن فيديوهات الجريمة
بيروت(صدى):

في رد فعل مفاجئ من جانب عائلة الشاب الذي قتله الدكتور فادي الهاشم زوج الفنانة نانسي عجرم ، رفض والد الشاب تسلم جثة نجله ودفنه ، مطالباً بمحاسبة القاتل .

واستنكر والد الشاب إخلاء سبيل زوج نانسي عجرم ، مؤكداً أن نجله برئ ولم يكن سارق وأن تلك الفيديوهات مفبركة ، متسائلاً عن كيفية الإفراج عنه دون وصول تقرار الأدلة الجنائية .

وقال في لقاء معه بقناة ” الجديد ” اللبنانية أن واثق في القضاء اللبناني كما يثق في براءة نجله ، مشيراً إلى أنه ليس لديه المعلومات الكافية حول عمل نجله المتوفي مع أسرة نانسي عجرم .

كما أعرب عن استيائه من نشر صور نجله ميتاً وعارياً، مؤكداً أنه وكل محامين ولن يُفرط في حق نجله .

وكانت النيابة العامة اللبنانية قد أفرجت عن زوج نانسي عجرم مع منعه من السفر بعد التحقيق في الواقعة المثيرة للجدل لقتل زوجها لشاب سوري قيل أنه اقتحم الفيلا لسرقتها .

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