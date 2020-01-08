بالصور.. «أديل» تخطف الأضواء بعد فقدان وزنها

أميرة خالد(صدى):

خطفت النجمة العالمية آديل، أنظار العالم أجمع بعد فقدانها وزنًا هائلًا، إلا أن السبب وراء ذلك اعتبر لغزًا محيرًا، وتضاربت الأقاويل بشأنه.

وكشفت المدربة الشخصية لآديل السبب وراء المظهر الجديد للنجمة، مشيرة إلى أنه يعود إلى نظامها الغذائي لأنها “لا تحب ممارسة الرياضة”، وفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وقالت كاميلا البالغة من العمر 36 عامًا: لقد قمت بتدريب آديل عندما كانت في منزل روبي”.

وأضافت: “لا أعتقد أنها كانت تحب ممارسة الرياضة كثيرًا لكنها غيرت أسلوب حياتها وأن 90 في المائة من فقدان وزنها كان بسبب اتباع نظام غذائي”.

ويعتمد هذا النظام الغذائي على مجموعة من سبعة بروتينات موجودة في الجسم والتي ثبت أنها تنظم مجموعة متنوعة من الوظائف، بما في ذلك التمثيل الغذائي.

ويشير خبراء النظام الغذائي أن اتباع حمية Sirtfood تؤدي إلى فقدان الوزن بسرعة، مع الحفاظ على كتلة العضلات والحماية من الأمراض المزمنة.

وكانت فقدت أديل وزنها بمساعدة مدرب اللياقة البدنية جو ويكس، المعروف أيضا باسم The Body Coach، والمدرب الشهير دالتون وونغ، الذي عمل مع أمثال جنيفر لورانس، وأفادت “ذا صن” بأن النجمة تمارس تمرينات “عالية الكثافة” في المنزل باستخدام مقاطع فيديو من المدربين.