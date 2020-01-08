جامعة الملك عبدالعزيز تحتل المرتبة 51 عالميا في تصنيف عالمي ضم 1500 جامعة

نايف السالم(صدى):

حصدت جامعة الملك عبدالعزيز المرتبة الأولى عربياً ومحلياً والمرتبة الـ 51 عالمياً في تصنيف “U.S. NEWS” الأمريكي ضمن 1500 جامعة عالمية.

يأتي هذا النجاح امتداداً للمكانة الأكاديمية المتقدمة التي حققتها الجامعة في التصنيفات العالمية وحفاظاً على مكانتها المتقدمة بين قوائم الجامعات حول العالم.

وعزز تواجد جامعة الملك عبدالعزيز وتصدرها ترتيب الجامعات العربية في التصنيفات الأكاديمية العالمية مكانتها العلمية، وذلك بتوفيق الله ثم بالدعم اللا محدود من القيادة الرشيدة – حفظها الله – التي هيأت كل سبل النجاح، وفرص التقدم والازدهار لجميع جامعات المملكة، وذلك من أجل تطوير الجودة النوعية في مؤسسات التعليم العالي السعودية.

من جانبه أكد مدير جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي أن مثل هذه الإنجازات العلمية المتميزة وصدارة الجامعة الأكاديمية بين الجامعات العربية، جاء بخطى ثابته وفق استراتيجية وخطط طموحة نحو الريادة العالمية لبناء مجتمع المعرفة، لتكون الجامعة أداة تمكين لازدهار المجتمع، وتهيئة مناخ يساعد على إعداد قادة المستقبل في كافة المجالات العلمية والأدبية.