بالصور.. ضبط 3 نقاط بيع نخيل دون تصاريح ومصادرة ( 26 ) فسيلة نخيل بجدة

حامد العمري(صدى):

ضبطت فرق الرقابة بمكتب وزارة البيئة والمياة والزراعة بمحافظة جدة متمثلة بفرقة مكافحة سوسة النخيل الحمراء ثلاث نقاط بيع مخالفة لنظام الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .

وقد بين مدير مكتب وزارة البيئة والمياة والزراعة بمحافظة جدة المهندس عادل بن مطلق الشيخ أن الجولة أستهدفت محلات نقاط بيع النخيل بمحافظة جدة

وضبطت الفرق( ٣ )نقاط بيع فسائل نخيل بدون تراخيص نظامية وتمت مصادرة ( ٢٦ ) فسيلة نخيل ،وأكد ان هذا الإجراء يأتي إستنادًا إلى نظام الحجر الزراعي لمكافحة سوسة النخيل الحمراء على أشجار النخيل وتفعيل نظام الحجر الزراعي الداخلي مع جهات الإختصاص والتنسيق معهم لتشكيل لجان لمراقبة الطرق وأماكن البيع لأشجار النخيل وضبط المخالفين وتطبيق النظام بحقهم.

من الجدير بالذكر ان وزارة البيئة والمياه والزراعة دعت المزارعين في يوليو الماضي إلى الإبلاغ عن أي حالات لسوسة النخيل الحمراء، عبر نظام البلاغات الموحّد “بلِّغ”، والذي أطلقته الوزارة ضمن خطتها للتحول الرقمي، لتسهيل طلب الخدمات وتقديم البلاغات من المستفيدين وتسريع الإجراءات.

وافاد سعادة مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد جار الله الغامدي ان الوزارة تعمل حالياً على خطة متكاملة للقضاء على هذه الحشرة الفتاكة، من خلال تلقي البلاغات وزيارة مزارع النخيل وفحص الأشجار وعلاج المريض منها، وإقامة ورش تدريبية للمزارعين لتثقيفهم بأضرار هذه الحشرة وكيفية التعامل معها.

وتحتل المملكة مركزاً متقدماً بين دول العالم في زراعة النخيل وإنتاج التمور بأنواعها، حيث بلغ عدد أشجار النخيل فيها 28.5 مليون نخلة، تنتج 1.3 مليون طن من التمور سنوياً.