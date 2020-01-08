صحف رومانية تحتفي بمدرب الهلال بعد الفوز الساحق على الأهلي

ماجد محمد(صدى):

احتفت الصحف الرومانية بنجاح مدرب الهلال رازفان لوشيسكو في قيادة الزعيم للفوز على الأهلي في المباراة الإحترافية امس الثلاثاء.

ووصفت صحيفة DiGiSport الرومانية مدرب الهلال بأنه يمر بأفضل مرحلة في حياته المهنيه بعد الفوز مع الهلال على الاهلي و إقترابه من المركز الأول مع وجود مباراة مؤجلة.

وكان الهلال قد حقق فوز ثمين على الأهلي بالجوال الـ 11 من دوري المحترفين ، ليقترب الهلال من الصدارة برصيد 27 نقطة حيث يبتعد بفارق نقطتين عن النصر الذي يتصدر برصيد 29 نقطة ، بينما يحتل الأهلي بهذه النتيجة المركز الرابع برصيد 23 نقطة.