إغلاق حساب خامنئي على «تويتر»

طهران(صدى):

وجهت شركة “تويتر” صفعة للنظام الإيراني، بإغلاقها حساب مرشد الثورة الإيرانية علي خامنئي اليوم الأربعاء، في ظل التوترات التي أعقبت استهداف الحرس الثوري لقاعدتين عسكريتين أمريكيتين في العراق.

يأتي ذلك تزامناً مع إعلان الحرس الثوري الإيراني، أن قواته الصاروخية استهدفت بعشرات الصواريخ قاعدة “عين الأسد” حيث تتمركز القوات الأمريكية في العراق.

وكانت إدارة شركة “تويتر” و “فيسبوك” حظرت في وقت سابق من اليوم ، الحسابات الخاصة بقناة “العالم” الإيرانية التي كانت تضم ملايين المتابعين.