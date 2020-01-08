5 أندية تتنافس على نجم إنتر ميلان وتوقعات بصفقة خيالية
أكدت تقارير صحفية أن إدارة ريال مدريد تسعى للتفاوض مع نجم إنترميلان لاوتارة مارتينيز خلال الميركاتو الشتوي الحالي.
وبمحاولات ريال مدريد تزداد المنافسة على جذب اللاعب الذي أبدت أندية برشلونة ، ومانشستر سيتي ، ومانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان رغبتها في التعاقد معه .
ومن المتوقع ارتفاع قيمة الصفقة التي تشهد سباق جنوني ، خاصةً مع وجود شرط جزائي بقيمة 111 مليون يورو في حالة ضمه لنادي خارج الدوري الإيطالي .
وكانت إدارة النادي قد أبدت عدم ممانعتها في بيع اللاعب ، فيما أكد هو أنه سعيد في اللعب مع ميلان ولم يبدي رفضه في الإنتقال ، ما يشير إلى انتقاله قريباً لأحد الأندية المتنافسة .
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