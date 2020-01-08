5 أندية تتنافس على نجم إنتر ميلان وتوقعات بصفقة خيالية

ماجد محمد(صدى):

أكدت تقارير صحفية أن إدارة ريال مدريد تسعى للتفاوض مع نجم إنترميلان لاوتارة مارتينيز خلال الميركاتو الشتوي الحالي.

وبمحاولات ريال مدريد تزداد المنافسة على جذب اللاعب الذي أبدت أندية برشلونة ، ومانشستر سيتي ، ومانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان رغبتها في التعاقد معه .

ومن المتوقع ارتفاع قيمة الصفقة التي تشهد سباق جنوني ، خاصةً مع وجود شرط جزائي بقيمة 111 مليون يورو في حالة ضمه لنادي خارج الدوري الإيطالي .

وكانت إدارة النادي قد أبدت عدم ممانعتها في بيع اللاعب ، فيما أكد هو أنه سعيد في اللعب مع ميلان ولم يبدي رفضه في الإنتقال ، ما يشير إلى انتقاله قريباً لأحد الأندية المتنافسة .