ميلان ينفق 467 مليون يورو في الهواء !

نواف السالم(صدى):

كشفت تقارير إيطالية عن إهدار غريب لخزانة نادي ميلان بداعي التطوير ودعم الصفوف بلا طائل خلال السنوات الأخيرة.

وأكدت إن إدارة النادي أنفقت 467 مليون يورو في 30 شهر فقط من أجل استعادة الأمجاد بإمرام صفقات جديدة إلا أن أغلب المفاوضات فشلت واتجهت الأوموال لبنود غير مستحقة ولم تعود على النادي بفائدة.

ورصدت التقارير تخبط القرارات الإدارية بالنادي ومحاباة البعض لغير المستحقين وبيع ميلانو من قبل مجموعة فينينفست إلى رجل الأعمال اليني لي يونغ هونغ ، وغيرها من التصرفات.