اليوم.. أولى مواجهات السوبر الإسباني على ملعب الجوهرة المشعة

ماجد محمد(صدى):

تترقب جماهير الساحرة المستديرة اليوم الأربعاء أول مباراة في مواجهات بطولة كأس السوبر الإسباني الذي يقام على أرض جدة .

وسيواجه فالنيسيا ريال مدريد في الدور نصف النهائي للنسخة 36 ، وسط منافسة شديدة لإنتزاع الفوز والتتويج بالبطولة من جانب الفريقين لتعويض بعض الخسائر التي منيا بها أمام جماهيرهما العريضة .

ويحاول ريال مدريد الفوز بالسوبر الإسباني بعد خروجه من 2019 بلا أي تتويج في البطولات الدولية أو حتى المحلية .

كما يسعى فالنيسيا للفوز ليحقق أول بطولة في المئوية الثانية ، بعدما احتفل في مئويته الأولى بلقب كأس إسبانيا .

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