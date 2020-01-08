اليوم.. أولى مواجهات السوبر الإسباني على ملعب الجوهرة المشعة
تترقب جماهير الساحرة المستديرة اليوم الأربعاء أول مباراة في مواجهات بطولة كأس السوبر الإسباني الذي يقام على أرض جدة .
وسيواجه فالنيسيا ريال مدريد في الدور نصف النهائي للنسخة 36 ، وسط منافسة شديدة لإنتزاع الفوز والتتويج بالبطولة من جانب الفريقين لتعويض بعض الخسائر التي منيا بها أمام جماهيرهما العريضة .
ويحاول ريال مدريد الفوز بالسوبر الإسباني بعد خروجه من 2019 بلا أي تتويج في البطولات الدولية أو حتى المحلية .
كما يسعى فالنيسيا للفوز ليحقق أول بطولة في المئوية الثانية ، بعدما احتفل في مئويته الأولى بلقب كأس إسبانيا .
إقرأ أيضاً :
المليليح[ عدد التعليقات: 512 ] نشر منذ 30 دقيقة
أيوة اعطونا الأخبار المهمه هذي ماتجيبوا شوية صعاليك فازوا على فريق درجه ثانية مثل العداله وتعالوا مع الحزم ودقهم النصر ثلاث سنوات