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اليوم.. أولى مواجهات السوبر الإسباني على ملعب الجوهرة المشعة

اليوم.. أولى مواجهات السوبر الإسباني على ملعب الجوهرة المشعة
ماجد محمد(صدى):

تترقب جماهير الساحرة المستديرة اليوم الأربعاء أول مباراة في مواجهات بطولة كأس السوبر الإسباني الذي يقام على أرض جدة .

وسيواجه فالنيسيا ريال مدريد في الدور نصف النهائي للنسخة 36 ، وسط منافسة شديدة لإنتزاع الفوز والتتويج بالبطولة من جانب الفريقين لتعويض بعض الخسائر التي منيا بها أمام جماهيرهما العريضة .

ويحاول ريال مدريد الفوز بالسوبر الإسباني بعد خروجه من 2019 بلا أي تتويج في البطولات الدولية أو حتى المحلية .

كما يسعى فالنيسيا للفوز ليحقق أول بطولة في المئوية الثانية ، بعدما احتفل في مئويته الأولى بلقب كأس إسبانيا .

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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 512 ] نشر منذ 30 دقيقة

أيوة اعطونا الأخبار المهمه هذي ماتجيبوا شوية صعاليك فازوا على فريق درجه ثانية مثل العداله وتعالوا مع الحزم ودقهم النصر ثلاث سنوات

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