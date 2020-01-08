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فيديو جنوني لمسن تسعيني يطلق النار على رجل لسبب غريب

فيديو جنوني لمسن تسعيني يطلق النار على رجل لسبب غريب
واشنطن(صدى):

وثق فيديو جنوني لحظة إقدام مسن أمريكي على قتل عامل في مكتب بسبب تسريب في المياه بشقته .

وأظهر المقطع الرجل التسعيني “روبرت توماس”وهو في مكتب إدارة المجمع الخدمي في لاس فيجاس ، وبينما يتحدث مع شخصين فاجأ أحدهما بإطلاق النار عليه مما أصابه بعد أن سمح للآخر بالمغادرة .

وعى الفور اتصلت موظفة بالمكتب بالشرطة الأمريكية التي جاءت بعدما تعرضت السيدة لإصابات خفيفة .

وأظهر الفيديو إجبار الشرطة للمسن على الإستلقاء أرضاً حتى تمكنت من القبض عليه ، وتم توجيه تهم حمل سلاح سطو ، وشروع في القتل .


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