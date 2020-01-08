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ارتفاع واردات السيارات خلال 2019 إلى 45 مليار ريال

ارتفاع واردات السيارات خلال 2019 إلى 45 مليار ريال
علي القحطاني(صدى):

كشفت الهيئة العامة للجمارك عن ارتفاع حجم واردات السيارات إلى 45 مليار ريال خلال العام المنقضي 2019 ، بزيادة 8 مليار ريال مقارنةً بالعام السابق عليه 2018 .

وقالت أن الواردات تنوعت بين السيارات الصغيرة والجيب وسيارات النقل، والحافلات لتغطية احتياجات السوق المحلي .

وذكرت الهيئة أن أهم الدول التي يتم الإستيراد منها هي أمريكا وكوريا الجنوبية ، واليابا ، وتايلاند ، الصين والهند وإندونيسيا ، والمكسيك ، وإيطاليا ، وغيرها من الدول .


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 838 ] نشر منذ 3 دقائق

هذا يثبت فشل مصير المترو في المدن الكبرى باستثناء مكة المكرمة والمدينة المنورة

حيث ملايين الحجاج والمعتمرين والزوار وظروف الطوبغرافيا خاصة مكة المكرمة الجبلية .

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