ارتفاع واردات السيارات خلال 2019 إلى 45 مليار ريال
كشفت الهيئة العامة للجمارك عن ارتفاع حجم واردات السيارات إلى 45 مليار ريال خلال العام المنقضي 2019 ، بزيادة 8 مليار ريال مقارنةً بالعام السابق عليه 2018 .
وقالت أن الواردات تنوعت بين السيارات الصغيرة والجيب وسيارات النقل، والحافلات لتغطية احتياجات السوق المحلي .
وذكرت الهيئة أن أهم الدول التي يتم الإستيراد منها هي أمريكا وكوريا الجنوبية ، واليابا ، وتايلاند ، الصين والهند وإندونيسيا ، والمكسيك ، وإيطاليا ، وغيرها من الدول .
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