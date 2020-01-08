ارتفاع واردات السيارات خلال 2019 إلى 45 مليار ريال

علي القحطاني(صدى):

كشفت الهيئة العامة للجمارك عن ارتفاع حجم واردات السيارات إلى 45 مليار ريال خلال العام المنقضي 2019 ، بزيادة 8 مليار ريال مقارنةً بالعام السابق عليه 2018 .

وقالت أن الواردات تنوعت بين السيارات الصغيرة والجيب وسيارات النقل، والحافلات لتغطية احتياجات السوق المحلي .

وذكرت الهيئة أن أهم الدول التي يتم الإستيراد منها هي أمريكا وكوريا الجنوبية ، واليابا ، وتايلاند ، الصين والهند وإندونيسيا ، والمكسيك ، وإيطاليا ، وغيرها من الدول .