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صور أولية لصاروخ إيراني «لم ينفجر» في أربيل العراقية

صور أولية لصاروخ إيراني «لم ينفجر» في أربيل العراقية
بغداد(صدى):

وثقت صور لقطات أولية لصاروخ إيرني سقط شمال غرب مدينة أربيل العراقية ولم ينفجر .

وأظهرت الصور أجزاء من الصاروخ الذي لم يسفر عن وقوع أي إصابات ، وفقاً للعربية نت .

وكانت إيران قد شنت هجوم صاروخي على قاعدة عين الأسد الأمريكية بالعراق في الساعات الأولى من اليوم الأربعاء ، وقالت أنه رد على مقتل ” سليماني ” بالغارة الأمريكية .


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 838 ] نشر منذ 14 دقيقة

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