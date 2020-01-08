صور أولية لصاروخ إيراني «لم ينفجر» في أربيل العراقية

بغداد(صدى):

وثقت صور لقطات أولية لصاروخ إيرني سقط شمال غرب مدينة أربيل العراقية ولم ينفجر .

وأظهرت الصور أجزاء من الصاروخ الذي لم يسفر عن وقوع أي إصابات ، وفقاً للعربية نت .

وكانت إيران قد شنت هجوم صاروخي على قاعدة عين الأسد الأمريكية بالعراق في الساعات الأولى من اليوم الأربعاء ، وقالت أنه رد على مقتل ” سليماني ” بالغارة الأمريكية .