روحاني مهددا: سنقطع «أرجل» أمريكا من المنطقة

طهران(صدى):

هدد الرئيس الإيراني حسن روحاني أمريكا ، اليوم الاربعاء بأن إيران سترد بقوة وحزم على قتل أمريكا لقائد فيلق القدس بالحرث الثوري الإيراني قاسم سليماني، بقطع رجلها من المنطقة.

جاء ذلك بعدما أعلن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية أن الحرس الثوري الإيراني، قصف قاعدتين تستخدمهما الولايات المتحدة في العراق ردا على اغتيال قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني.

وأكد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، أنه من خلال هذا الهجوم تم الرد على أمريكا قانونيا، مشدداً على أن إيران لم تكن تسعى للحرب ولكن أي اعتداء آخر سيواجه ردا أقسى وأقوى من هذا.