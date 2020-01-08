بالفيديو.. سقوط طائرة أوكرانية بصاروخ إيراني خاطئ يسفر عن مصرع 170 قتيلا

طهران(صدى):

كشفت مصادر إعلامية مصرع 170 شخص إثر سقوط طائرة أوكرانية في سماء طهران في الساعات الأولى من اليوم الأربعاء بسبب صاروخ إيراني خاطئ.

وأكدت أن من طراز بوينغ 737 كانت تعبر من سماء طهران لحظة إنطلاق الصواريخ الإيرانية نحو القواعد الأمريكية في بغداد ما أسفر عن سقوطها.

وادعت إيران أن الطائرة سقطت إثر مشاكل تقنية بينما تشير بيانات سرعة الطائرة الأوكرانية أنها توقفت فجأة ما يعني أنها انفجرت ، فيما اتضح أن معظم قتلى الطائرة المنكوبة هم من الإيرانيين.

وكانت إيران قد قصفت أكثر من 22 صاروخ نحو بغداد أصابت قاعدة عين الأسد الأمريكية رداً على مقتل قاسم سليماني في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء .