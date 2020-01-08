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بالفيديو.. مصور رالي داكار: مناظر جميلة في المملكة لا تصدق لم أشاهد مثلها أبداً

بالفيديو.. مصور رالي داكار: مناظر جميلة في المملكة لا تصدق لم أشاهد مثلها أبداً
أميرة خالد(صدى):

علق إيريك فاريغولو مصور رالي داكار ، المصور ” إيريك فاريغولو” على تنظيم المملكة لمسابقة رالي داكار الأكثرة شهرة عالمياً .

وامتدح المصور المناظر الجميلة في رالي داكار السعودية 2020 ، وقال في فيديو له : لا تصدق..، هذه أجمل مناظر شاهدتها منذ أن بدأت التصوير مع رالي داكار منذ أكثر من 40 عاماً ، كل هذه الأماكن المختلفة لا تصدق لم أشاهد مثلها أبدا.

وأكد أنه قام بتغطية 42 أو 43 سباق ، مشيداً بنجاح المملكة في تنظيم المسابقة العالمية .

واستضافت المملكة بدء من الأحد الماضي وعلى مدى 12 يوما النسخة الـ42 لرالي داكار الصحراوي، الأكثر شهرة عالميا، بمشاركة 351 متسابق .


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 838 ] نشر منذ 7 دقائق

هذا بفضل رؤية الأمير محمد بن سلمان آل سعود

ألتي اخرجت المارد السعودي المتفوق من القمقم..بعد ان نسج عليه العنكبوت بيته..طيلة سنوات.

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