بالفيديو.. مصور رالي داكار: مناظر جميلة في المملكة لا تصدق لم أشاهد مثلها أبداً
علق إيريك فاريغولو مصور رالي داكار ، المصور ” إيريك فاريغولو” على تنظيم المملكة لمسابقة رالي داكار الأكثرة شهرة عالمياً .
وامتدح المصور المناظر الجميلة في رالي داكار السعودية 2020 ، وقال في فيديو له : لا تصدق..، هذه أجمل مناظر شاهدتها منذ أن بدأت التصوير مع رالي داكار منذ أكثر من 40 عاماً ، كل هذه الأماكن المختلفة لا تصدق لم أشاهد مثلها أبدا.
وأكد أنه قام بتغطية 42 أو 43 سباق ، مشيداً بنجاح المملكة في تنظيم المسابقة العالمية .
واستضافت المملكة بدء من الأحد الماضي وعلى مدى 12 يوما النسخة الـ42 لرالي داكار الصحراوي، الأكثر شهرة عالميا، بمشاركة 351 متسابق .
المصور إيريك فاريغولو مصور رالي داكار: المناظر الجميلة في رالي داكار السعودية 2020 لا تصدق أبداً، هذه أجمل مناظر شاهدتها منذ أن بدأت التصوير مع رالي داكار منذ أكثر من 40 عاماً.#داكار2020 #برنامج_جودة_الحياة pic.twitter.com/FIQPC3bjVr
— الهيئة العامة للرياضة (@gsaksa) January 7, 2020
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 838 ] نشر منذ 7 دقائق
هذا بفضل رؤية الأمير محمد بن سلمان آل سعود
ألتي اخرجت المارد السعودي المتفوق من القمقم..بعد ان نسج عليه العنكبوت بيته..طيلة سنوات.