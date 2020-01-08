أكثر من 55 ألف مستفيد من خدمات برنامج مكافحة التدخين بالحدود الشمالية

عرعر(صدى):

بينت «صحة الحدود الشمالية» أن عدد المستفيدين من برنامج مكافحة التدخين لعام 2019 م بلغ أكثر من 55 ألف مستفيد، فيما بلغ عدد المحاضرات التوعوية 154 محاضرة، إضافة إلى إقامة 89 معرض وركن توعوي، وبلغ عدد المدارس المستفيدة 74 مدرسة، وتم تنفيذ 13 دورة.

يذكر أن ” صحة الحدود الشمالية ” يوجد فيها 10 مراكز طبية متخصصة (مركز للقلب، 3 للسكري، 3 للكلى، 3 أسنان)، إضافة إلى 11 مستشفى تبلغ سعتها السريرية 1410 أسرة، وتتوفر فيها العديد من التخصصات الطبية الدقيقة مثل جراحة المخ والأعصاب وجراحة القلب وجراحة البدانة، وكذلك المناظير والأورام وغيرها، كما يوجد فيها 48 مركزاً للرعاية الصحية الأولية.