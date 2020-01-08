المملكة تتجه لإطلاق رحلات للسياح وضيوف الرحمن بالطائرات المروحية

نايف السالم(صدى):

كشف الرئيس التنفيذي لشركة الطائرات المروحية إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة يحيى بن حمود الغريبي، أبرز الخدمات التي تعمل عليها الشركة للمساهمة في تعزيز النقل الجوي.

وقال الغريبي إن الشركة تسعى إلى تطوير الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم في مختلف المجالات؛ ومن أهمها قطاع النقل؛ إذ تعمل الشركة على تطوير خدمات النقل الجوي التجاري بأسلوب عصري يتماشى مع رؤية المملكة 2030.

وأضاف أن الشركة تخطط لإطلاق الرحلات السياحية، وأخرى خاصة لضيوف الرحمن، بالإضافة إلى خدمات الإسعاف الجوي، لافتاً أنها تسعى في المستقبل القريب إلى امتلاك 50 طائرة عمودية بحلول عام 2025.

وأشار إلى أن شركة الطائرات المروحية شاركت في المعرض السعودي للطيران بالرياض، ومعرض دبي للطيران لعام 2019.