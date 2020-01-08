تطورات إيجابية لمشروع سكة حديد الخليج وتحديد المسارات بكل دولة
كشفت الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي عن الإنتهاء من التصاميم النهائية لمشروع سكة حديد الخليج وتحديد مسارات كل دولة للبدء في تنفيذ المشروع على أرض الواقع قريباً .
وأكدت أنه تم تحديد مسار السكة الحديد بالمملكة بطول 198 كم ، وجزء من الشبكة داخل الإمارات بطول أكثر من 135 كم ، وتم تنفيذ 265 كم داخل الإمارات .
كما يعتزم مجلس التعاون الخليجي الإستعانة بخبرة المنظمة الأوروبية للنقل الدولي بالسكك الحديدة ” أوتيف ” في وضع اللوائح المنظمة للمشروع .
ومن المتوقع تحقيق عوائد هائلة من المشروع كزيادة حجم التبادل التجاري وتدفق السياحة وسهولة التنقل ، وتوفير الخيارات الإقتصادية للخليجيين وغيرها من الفوائد التنموية .
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