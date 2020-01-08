تطورات إيجابية لمشروع سكة حديد الخليج وتحديد المسارات بكل دولة

عادل الحربي(صدى):

كشفت الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي عن الإنتهاء من التصاميم النهائية لمشروع سكة حديد الخليج وتحديد مسارات كل دولة للبدء في تنفيذ المشروع على أرض الواقع قريباً .

وأكدت أنه تم تحديد مسار السكة الحديد بالمملكة بطول 198 كم ، وجزء من الشبكة داخل الإمارات بطول أكثر من 135 كم ، وتم تنفيذ 265 كم داخل الإمارات .

كما يعتزم مجلس التعاون الخليجي الإستعانة بخبرة المنظمة الأوروبية للنقل الدولي بالسكك الحديدة ” أوتيف ” في وضع اللوائح المنظمة للمشروع .

ومن المتوقع تحقيق عوائد هائلة من المشروع كزيادة حجم التبادل التجاري وتدفق السياحة وسهولة التنقل ، وتوفير الخيارات الإقتصادية للخليجيين وغيرها من الفوائد التنموية .