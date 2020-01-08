«الحصيني» من حالة ممطرة عنيفة على مناطق المملكة تبدأ غداً
حذر باحث الطقس والماخ وعضو لجنة تسميات الحالات المناخية الدكتور عبد العزيز الحصيني من حالة ممطرة على مناطق المملكة تبدأ غداً الخميس ، مؤكداً أنها ستكون أقوى من الحالة السابقة .
وقال الحصيني أن الأمطار ستكون متفاوتة من خفيفة إلى غزيرة على أجزاء من مناطق مكة والمدينة والرياض والباحة وعسير وجازان وتبوك والشمالية والشرقية .
وستشمل أيضاً البحرين وقطر والأمارات وعمان ، متوقعاً سقوط ثلوج على مرتفعات تبوك يسبقها رياح نشطة .
وحذر “الحصيني ” من السيول وحبات البرد والرياح ، مؤكداً على ضرورة اتباع تعليمات الدفاع المدني للسلامة .
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