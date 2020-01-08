ضبط 400 مركبة مطلوبة أمنياً على جسر الملك فهد شهرياً

علي القحطاني(صدى):

نجحت الأجهزة المستحدثة لفحص المركبات بجسر الملك فهد في تعزيز الرقابة والتفتيش بين المركبات ما أسفر عن ضبط 10 مركبات مطلوبة أمنياً بشكل يومي على الجسر .

وكشف مصدر مسؤول بجسر الملك فهد عن إيقاف 400 مركبة شهرياً نتيجة وجود ضبطيات بداخلها عبر أجهزة الفحص ومن خلال الربط الآلي مع مركز المعلومات الوطني وإدارة المرور ويتم تسليم المركبة للجهات المعنيةـ لعمل محضر تسوية صلحية يضمن قيمة الغرامة المالية .

وأضاف أن المركبات التي يتم اكتشاف مخابئ سرية بها للتهريب يتم حجزها حتى صدور أحكام رسمية بحقها ، مشيراً إلى الضبطيات التي تحررت خلال عام 2019 بلغ 5000 ضبطية .

وأكد وجود أجهزة فحص حديثة بالآشعة للمركبات الصغيرة وأجهزة أخرى للشاحنات والحقائب ، وأجهزة آشعة خاصة بالأحشاء للكشف عن أدق عمليات التهريب داخل أحشاء المسافر أو كملصقات على الجسم أو الملابس .