القوات المسلحة العراقية: 22 صاروخ استهدف العراق ولا توجد خسائر في صفوفنا

بغداد(صدى):

كشفت القوات المسلحة العراقية في بيان لها اليوم الأربعاء عن تعرض الأراضي العراقية للقصف بعدد 22 صاروخ سقط منها 5 على مواقع للتحالف في أربيل .

وقال الجيش العراقي أن القصف كان بين الساعة 0145 والساعة 0215 صباحا ، مؤكداً أنه لا توجد أي خسائر أو إصابات في صفوف القوات العراقية .

وكانت إيران قد شنت هجوم صاروخي على قاعدة عين الأسد الأمريكية بالعراق وبعض القواعد الأمريكية ، وقالت أنها قتلت 80 جندي أمريكي فيما نفت واشنطن وجود قتلى .